Interessante redeneringen Van Aert over val Evenepoel: "Aangekondigd duel tussen Remco en mij zette mij op scherp"

De gebalde vuist bij Wout van Aert. Na de val van Remco Evenepoel kon iedereen wel voorspellen dat Van Aert de Belgische tijdrittitel zou pakken.

Is dit nu een grote stap voorwaarts ten opzichte van de Ronde van Zwitserland? "Het is niet dat ik op drie dagen een andere renner geworden ben. Gisteren op training voelde ik wel dat het vlotter begon te gaan. De twee dagen voordien had ik niets gedaan. In Zwitserland was ik meer dan oké, maar niet fris genoeg om op mijn best te zijn."

Nadien maakte Van Aert zich op voor een strijd met Evenepoel, die er uiteindelijk niet kwam. "Dat het een aangekondigd duel tussen mij en Remco was, zette mij op scherp. Jammer dat het geen duel geworden is tot op de finish. Een kampioenschap is altijd wel een moeilijke wedstrijd."

VERTROUWEN IN EIGEN MATERIAAL

Beide toppers opteerden niet helemaal voor dezelfde aanpak. "Ik zag dat Remco echt met regenbanden van start was gegaan. Hij zal daarmee geprobeerd hebben om in de bochten het verschil te maken. Misschien heeft hij daar iets mee overdreven. Hij is zeker een goede piloot. Ik had wel vertrouwen in mijn gewone banden".

Daar een zachte bandendruk op zetten was voor Van Aert voldoende. In elk geval is deze tijdritzege een opsteker richting het WK in Schotland. "Dit is de enige lange tijdrit die ik rijd voor Glasgow. Op dat vlak was het een mooie test."

NU OP NAAR BK OP DE WEG

Met één Belgische titel al op zak kan Van Aert nu zijn blik richten op de wegrit van komende zondag. "Op het BK op de weg kun je maar beter op alle scenario's voorbereid zijn. Zolang maar iemand van geel en zwart wint. We gaan met vier van start, maar het zijn wel vier renners waar ze rekening mee moeten houden."