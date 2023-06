Snel een streep door dat grote titanenduel: Van Aert nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden, geen podium voor Evenepoel

Een waar titanenduel tussen Van Aert en Evenepoel was ons beloofd. Daar kon al snel een streep door getrokken te worden, door een val van Evenepoel. Van Aert liet het niet aan zijn hart komen en veroverde zijn derde tijdrittitel.

Het BK tijdrijden werd aangekondigd als het grote duel tussen Evenepoel en Van Aert. Dat duel was al voorbij nog voor het goed en wel begonnen was. Evenepoel schoof in een bocht onderuit en sukkelde de gracht in. Ook het heropstarten ging maar langzaam. De titelverdediger was zichtbaar het vertrouwen kwijt.

Dat kwam beetje bij beetje wel terug. Dat veranderde niets aan het feit dat Evenepoel aan het eerste tussenpunt een minuut aan zijn broek had. Op Van Aert welteverstaan, die had daar logischerwijs de toptijd. Door de val van Evenepoel lag er ook een enorme kans voor de anderen om toch podium te rijden.

VAN AERT BOUWT BONUS UIT

Vooral belofte Segaert liet zich niet zomaar wegrijden. Halfweg het kampioenschap zat Segaert op 20" van Van Aert en Herregodts op 38". Evenepoel, die eens geherlanceerd toch weer ritme vond, sloot daar de top 5 af. Van Aert bouwde stelselmatig zijn voorsprong nog wel uit, zoals ook verwacht kon worden.

Bij Evenepoel ging het toch niet snel genoeg voor het podium: hij werd vierde. Zijn doorzettingsvermogen leverde dus geen medaille op. Die was er wel voor Segaert (zilver) en Herregodts (brons). Van Aert ging zo'n 50 seconden rapper dan Segaert: na drie jaar zonder tijdrittitel mag hij in het werk tegen de klok weer de tricolore aantrekken.