Vijf op een rij in grote stijl: Lotte Kopecky blaast vriend en vijand weg en pakt zwaar uit op weg naar evenaring record

Uiteraard was Lotte Kopecky torenhoog favoriete en een evenaring van een record lag ook nog eens te wachten. Je moet het dan nog wel altijd kunnen waarmaken. Die kunst bezit Kopecky nog steeds: haar vijfde Belgische tijdrittitel op rij is een feit.

Wie o wie zou Lotte Kopecky kunnen kloppen? Dat was de grote vraag op het BK tijdrijden voor de vrouwen, die voor hun starttijden de regen met bakken uit de lucht zagen vallen. Bij het begin van hun tijdritkampioenschap lagen de wegen er dus glad bij.

Overeind blijven in lastige omstandigheden, dat leren ze ook in het veldrijden. Misschien geen toeval dus dat Norbert Riberolle wel een aardige tijd reed. Even schrikken ook wanneer Julie De Wilde in een bocht tegen de vlakte ging, nadat ze eerder al aan een val ontsnapte. De Wilde viel dit jaar ook al zwaar in Brugge-De Panne.

KANONTIJD AAN TUSSENPUNT

Deze keer kon de jongedame uit Laarne wel haar weg verderzetten. Voormalig Belgisch triatlonkampioene Sara Van de Vel was ondertussen als voorlopig snelste onderweg. Kopecky moest er dan nog wel aankomen en die was aan het tussenpunt goed voor een absolute kanontijd: liefst 25 seconden sneller dan Van de Vel.

Van De Velde beet de tanden stuk op de tijd van Norbert Riberolle, Goossens niet. Laatstgenoemde was ook sneller dan Van de Vel, die net als Kopecky viel in deel 2 van de tijdrit. Zelfs die val kon Kopecky niet van haar vijfde titel op rij houden: even goed als het record van Ann-Sophie Duyck. Febe Jooris en Marthe Goossens waren nummers 2 en 3.