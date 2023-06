Voordeel voor Van Aert tegenover Evenepoel op BK tijdrijden? "Wout heeft dat liever"

Wout van Aert is klaar voor het duel met Remco Evenepoel. Hij wil dan ook vol voor een derde Belgische titel gaan.

In de tijdritten van de Ronde van Zwitserland werd Wout van Aert derde en vijfde. Niet slecht, maar zelf was hij er ook niet helemaal tevreden over. Op het BK hoopt hij op beter.

Na de Ronde van Zwitserland heeft Van Aert thuis nog wat kunnen rusten, fysiek en mentaal, na een zware week. De laatste dagen deed hij vooral trainingen op de tijdritfiets en zijn focus staat nu dan ook volledig op het BK.

Lange tijdrit beter voor Van Aert?

Winnen tegen Remco Evenepoel wordt echter niet makkelijk, weet ook ploegleider Maarten Wynants. "De balans kan in beide richtingen overhellen", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. Al ziet hij toch een klein voordeel voor Van Aert.

Het parcours in en rond Herzele is met 41,6 kilometer best lang. "Wout heeft dat liever dan een korte tijdrit. Maar Evenepoel kan dat ook." Het zal dus van details gaan afhangen.