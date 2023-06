Vrouwenploeg Soudal Quick-Step scoort op BK: positieve woede en verrassing looft Jolien D'hoore en Servais Knaven

Ze mogen bij de vrouwenploeg van Soudal Quick-Step echt wel stellen dat ze op het BK gescoord hebben. Een tweede en derde plek op een BK tijdrijden met Lotte Kopecky, dat was het hoogst haalbare voor AG Insurance - Soudal Quick-Step. Febe Jooris en Marthe Goossens zorgden voor het eremetaal.

Febe Jooris had geen denderend gevoel, verraste ze. "Mijn bochten waren wel oké en ook aan mijn tijdritpositie kon ik mij optrekken. Ik ga hier weg met gemengde gevoelens, maar als ik achter Lotte Kopecky mag eindigen, is dat positief. Ik had haar vooraf op het hoogste schavotje gerekend. Ik had enkel gehoopt op een beter gevoel."

De omstandigheden deerden haar niet, integendeel. "Ik rijd graag in nat weer, al was het misschien een mooiere strijd als het droger was gebleven. Toen het begon te regenen, zag je dat aan de sfeer onder de andere wielrensters. Ik had dan zoiets van: "Oké, dit kan misschien in mijn voordeel zijn". Het was voor iedereen hetzelfde."

Beter onder druk

"Ik heb mogen horen dat een beloftentitel niet van tel is omdat niet iedereen mag meedoen", aldus Jooris, de U23-kampioene. "Daar heb ik woede uit gehaald: ik wou het nu eens laten zien. Ik ben al genoeg met druk omgegaan. Als Belgische moet je dat kunnen. Ik ga beter presteren als er iets te verdienen valt dan wanneer ik voor plek 10 rijd".

© photonews

Marthe Goossens, de nummer 3 uit de einduitslag, staat niet meteen bekend als een specialiste in het tijdrijden. "Ik heb mij daar helemaal niet op gefocust. Het is iets dat ik graag doe, ik zou mij er dus wel in willen verbeteren", aldus de 21-jarige Goossens, die pas nog haar laatste examen had afgelegd.

Materiaalkeuze

De materiaalkeuze was in Herzele ook erg belangrijk. "Op zich heb ik daar niet zo veel kennis over. Jolien D'hoore, Servais Knaven en de materiaalmannen van Specialized weten daar alles over. Ik ben wel gestart met speciale banden voor de regen, zodat ik meer grip zou hebben. Op die manier hebben ze mij zeker kunnen helpen."

Het is dus een succes geworden voor de ploeg. "We wisten wel dat Britt Knaven en Febe Jooris veel kans maakten op een medaille, omdat zij veel met tijdrijden bezig zijn. Justine Ghekiere ook, maar zij is gevallen. Twee medailles is al heel mooi en zeker voor mezelf is het een verrassing."