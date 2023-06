🎥 Remco Evenepoel daags na zijn valpartij op het BK tijdrijden: "Geen rechterbeen en rechtse bochten vandaag"

Remco Evenepoel kan een dag na het BK tijdrijden weer lachen. De wereldkampioen kon weer trainen in de zon en kon zijn valpartij ook relativeren.

Remco Evenepoel wilde donderdag in Herzele zijn tweede opeenvolgende Belgische titel in het tijdrijden pakken, maar de regen en een snelle val beslisten daar anders over. De wereldkampioen schoof de gracht in.

Daarbij liep Evenepoel wat schaafwonden op aan zijn rechterbeen. Veel last lijkt Evenepoel er echter niet van te hebben. Tijdens zijn hersteltritje van vrijdag langs de Dender kon er alweer een grapje van af.

"Geen rechterbeen en geen rechtse bochten vandaag", schreef Evenepoel op zijn sociale media bij een filmpje van zijn trainingsmakker Siebe Roesems. Evenepoel reed ook even met zijn rechterbeen uit zijn klikpedaal, dat kunt u HIER bekijken.