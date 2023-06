Bondscoach Vanthourenhout wacht zware taak voor WK: "Heb het er al met Wout en Jasper over gehad"

Het is nog zo'n twee maanden tot het WK in Glasgow, maar bondscoach Sven Vanthourenhout is er wellicht al mee bezig. Wat met Jasper Philipsen?

België kon in het verleden al altijd een sterke delegatie naar het WK op de weg sturen en dat zal dit jaar niet anders zijn. Met Remco Evenepoel en Wout van Aert heeft bondscoach Sven Vanthourenhout al twee absolute kopmannen. Maar ook Jasper Philipsen lijkt steeds harder op de deur te kloppen. Vorig jaar werd hij door het zware parcours in Wollongong nog thuis gelaten, maar het parcours van dit jaar in Glasgow moet hem wel liggen. Welke rol voor Philipsen? Ook de bondscoach erkent dat Philipsen bijna niet kan ontbreken. "Hij heeft een status verworven waardoor hij op een WK een bepaalde rol verdient", zei hij bij Het Nieuwsblad. Maar komt Philipsen zo niet in het vaarwater van Wout van Aert terecht, die zowat dezelfde kwaliteiten heeft? "Maar daar heb ik het al met Wout en Jasper over gehad. Ik maak me sterk dat we daar juiste afspraken over kunnen maken en dat dat geen probleem hoeft te zijn", stelt Vanthourenhout nog.