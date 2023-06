Cian Uijtdebroeks ziet nog sterk verbeterpunt voor zichzelf en vergelijkt onder meer met Remco Evenepoel

Cian Uijtdebroeks werd donderdag zesde op het BK tijdrijden. Toch wil hij de komende jaren nog sterk verbeteren in die discipline.

Cian Uijtdebroeks zat in de jeugd dicht aan bij de wereldtop wat het tijdrijden betreft. In 2021 werd hij bij de junioren nog tweede op het EK, op het WK werd hij toen zesde. Maar bij de profs loopt het allemaal wat minder.

In de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland werd hij pas 95ste, in de slottijdrit zette Uijtdebroeks de 22ste tijd neer. Voor iemand die het klassement ambieert is dat in hedendaagse wielrennen toch een handicap.

Kloof met Evenepoel verkleinen

Maar Uijtdebroeks reed in die laatste tijdrit wel sneller dan zijn ploegmaat Schachmann en Romain Bardet. "Maar de kloof tussen een Ayuso en een Evenepoel moet zeker wel nog iets kleiner worden ", zei Uijtdebroeks bij Wielerflits.

"Ik weet ook dat ik geen specialist ben in het tijdrijden, dus dat niveau van hen halen zal moeilijk zijn. Ik ga het meer in het hooggebergte moeten doen en ze op de cols moeten afrijden, maar de kloof moet iets kleiner worden", is Uijtdebroeks wel zelfbewust.