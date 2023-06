José De Cauwer plaatst kanttekening bij mentale weerbaarheid Evenepoel na valpartij: "We hoorden dat van Van Aert"

Het verwachte duel tussen Remco Evenepoel en Wout van Aert is er niet gekomen op het BK tijdrijden. Evenepoel viel letterlijk weg en werd vierde.

Er werd lang uitgekeken naar het duel tussen Evenepoel en Van Aert op het BK tijdrijden, maar de uittredende Belgische kampioen schoof na drie minuten al in een gracht. Hij moest er even van herstellen, maar reed uiteindelijk toch verder.

"Dit was absoluut een stuurfout. Eigen fout, vind ik. Te hevig staan, dat zou toch niet mogen. Dit is niet zijn eerste tijdrit, hij is een specialist", was José De Cauwer duidelijk in zijn analyse bij Sporza over de val.

Van Aert niet meer voluit

Maar Evenepoel toonde uiteindelijk wel weerbaarheid. Hij bleef lang op een minuut hangen van Wout van Aert. Tijd goedmaken zat er dan ook nooit in, op het einde moest Evenepoel toch nog zo'n 20 seconden toegeven waardoor een podiumplaats er ook niet meer in zat.

"We hoorden van Van Aert dat hij dan al niet meer voluit ging, geen risico's meer nam, om een val te vermijden. We zullen nooit weten waar Evenepoel écht geëindigd zou zijn", stelt De Cauwer nog.