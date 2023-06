Remco Evenepoel zet deur open voor de Vuelta en maakt duidelijk wanneer de beslissing zal vallen

Remco Evenepoel zet de deur voor een nieuwe deelname aan de Vuelta open. De wereldkampioen wil binnenkort beslissen.

Na het BK tijdrijden en het BK op de weg van komende zondag trekt Evenepoel begin juli naar het Italiaanse Val di Fassa voor een stage met de ploeg. Evenepoel zal zich daar voorbereiden op het WK en wat er nog meer volgt in augustus en september.

Beslissing over twee weken

De grote vraag is dan natuurlijk: rijdt hij dit jaar opnieuw de Vuelta of niet? "Vanaf nu zullen we dat bespreken. De deur staat open", zei Evenepoel bij Sporza. Hij wil vooral fysiek en mentaal klaar zijn om weer dezelfde voorbereiding als voor de Giro nog eens te doen.

"Laat ons zeggen dat we over 2 weken beslissen wat we doen. Het is zeker geen neen, maar ook geen ja. Alles kan nog beslist worden", bleef Evenepoel nog op de vlakte. De Vuelta start op 26 augustus met een tijdrit in Barcelona.