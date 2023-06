Tadej Pogacar komt met nieuws over polsblessure die concurrenten voor de Tour zal interesseren

Tadej Pogacar heeft zijn rentree niet gemist na zijn polsblessure. Hij pakte de titel op het Sloveense kampioenschap tijdrijden, maar toch moet hij nog altijd voorzichtig zijn met zijn pols.

Twee maanden na zijn valpartij en polsbreuk in Luik-Bastenaken-Luik pakte Tadej Pogacar in Slovenië overtuigend de Sloveense titel tijdrijden. Grote concurrent Primoz Roglic was er niet en de tegenstand was erg beperkt.

Pogacar reed de nummer twee op meer dan vijf minuten, maar verbeterde ook zijn eigen tijd van 2020, toen het nationaal kampioenschap op hetzelfde parcours werd gereden. Pogacar reed maar liefst 1 minuut 27 sneller dan in 2020, toen hij daarna voor het eerst de Tour won.

Ook over zijn polsblessure had Pogacar nog wat nieuws. "Mijn hand hindert me niet meer, maar ik moet oppassen dat ik mijn pols niet stoot. Er is een beetje nervositeit voor elke koers, maar ik ben erg blij dat alles goed is gegaan, geen problemen had en op volle snelheid kon rijden. De vorm is solide, het hoofd is geweldig."