Een nieuw superteam in de maak? 'De ploeg van Jasper Stuyven en Thibau Nys versterkt zich met deze 2 toppers'

Jonathan Milan en Tao Geoghegan Hart lijken op weg naar Trek-Segafredo. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. Zo zou het sterke team zich gevoelig versterken.

Officieel is de transfermarkt nog niet open. Pas vanaf 1 augustus mogen transfers naar andere teams officieel bekendgemaakt worden, maar de geruchtenmolen draait al op volle toeren.

Zo zou Trek-Segafredo volgens La Gazzetta dello Sport 2 toppers binnenhalen. Jonathan Milan zou al getekend hebben en ook Tao Geoghegan Hart lijkt goed op weg naar het team met onder meer Jasper Stuyven en Thibau Nys.

© photonews

Milan rijdt momenteel voor Bahrain Victorious en pakte in de afgelopen Giro de puntentrui mee naar huis. Ook won hij een rit. Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) won in 2020 de Giro en was ook in de voorbije Giro in de running voor de eindzege, maar in de 11e rit kwam de nummer 3 in de stand ten val.

Als Milan en Geoghegan Hart Trek-Segafredo vervoegen, zal het team dat al verschillende toppers telt, zich gevoelig versterken. Zo rijden al Mads Pedersen, Giulio Ciccone en Stuyven voor het team. Ook zijn er de jongeren met Mattias Skjelmose, Nys en Quinn Simmons.