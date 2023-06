Lotto Dstny verwacht niet het voorspelde scenario en weet waaraan zich te verwachten: "Toppers zullen zich daar willen tonen"

Lotto Dstny brengt een ploeg van maar liefst 17 renners aan de start van het BK, maar een echte topfavoriet heeft het niet. Maar toch denkt de Belgische ploeg kans te maken.

Normaal zou Arnaud De Lie een van de topfavorieten zijn voor de Belgische titel als hij 100% fit zou zijn, maar De Lie maakt op het BK zijn rentree na een zware val in de Ronde van Duinkerke.

"Arnaud start om zijn team bij te staan", stelt ploegleider Nikolas Maes. Hij verwacht in de heuvelzone hommeles. "Diverse renners en zeker de toppers zullen zich daar willen tonen. Wij moeten daar zeer attent zijn."

Geen massasprint

En Lotto-Dstny moet daar mee zijn is Maes duidelijk. "Komt er een groepje los van de rest, dan moeten we mee zijn. Is dat niet het geval, dan kunnen wij misschien nog terugvallen op andere ploegen die ook niemand mee hebben in de kopgroep."

"Ik denk niet dat we naar een echte massasprint gaan. Wij hebben de topfavoriet voor de titel niet in de ploeg, maar we starten wel met renners als Jasper De Buyst en Florian Vermeersch om er nog maar twee op te noemen."