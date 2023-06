📷 🎥 Belgische BMX'ster staat voor lange revalidatie: "Ik ga tijd nodig hebben"

Elke Vanhoof heeft bij een val 3 breuken in haar wervelkolom opgelopen. Zo staat ze voor een lange revalidatie.

Zaterdag reed Elke Vanhoof de kwartfinales tijdens de BMX-wereldbekermanche in Papendal. Daarbij kwam ze zwaar ten val en moest ze naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

Daar kwam het zware verdict voor Vanhoof. Ze brak drie uitsteeksels van haar wervelkolom (L1, L2 en L3). "Ik heb veel pijn, maar wordt goed door mijn familie verzorgd", schreef ze op Instagram. "Ik neem de tijd die mijn lichaam nodig heeft om te genezen, maar hoop snel weer te kunnen fietsen."

De 31-jarige Vanhoof is voormalig Europees kampioene in het BMX'en. In Parijs hoopt ze terug op de Olympische Spelen te staan. Eerder vertegenwoordigde ze België al op de Spelen in Rio de Janeiro en in Tokio.