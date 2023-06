🎥 Matteo Trentin niet opgezet met actie op Italiaans kampioenschap en laat dat ook duidelijk blijken

In Italië is Simone Velasco de nieuwe Italiaanse kampioen. Hij won in een sprint. Al was niet iedereen opgezet met wat in die sprint gebeurde.

Op het Italiaanse kampioenschap kregen we na 227 km een sprint met 6. Simone Velasco (Astana) won die spurt voor Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty) en Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck). Voor de 27-jarige Velasco is het de 1e nationale titel. Hij is de opvolger van Filippo Zana die door een sleutelbeenbreuk er in Comano Terme niet bij kon zijn. In de eindsprint was er ook wat hommeles. Sbaragli deed voor Matteo Trentin vakkundig de deur dicht. Zo waren de winstkansen voor de intrinsiek snellere Trentin weg. Hij was ook niet tevreden met de actie van Sbaragli en liet dat ook duidelijk blijken. Trentin stak zijn middenvinger op. La gioia di Velasco e la rabbia di Trentin! 🙂🙃🇮🇹



Che finale ai Campionati italiani in linea 🔥🔥🔥#CampionatiItaliani | #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/Dom6WZh8x2 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 24, 2023