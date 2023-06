Arnaud De Lie maakt rentree op loodzwaar Belgisch kampioenschap: "Dat was onmogelijk"

Arnaud De Lie heeft op het BK zijn rentree gemaakt na zijn zware val in de Ronde van Duinkerke. Hij speelde geen hoofdrol, maar dat was ook niet de bedoeling.

Hervatten in een loodzwaar Belgisch kampioenschap was geen cadeau voor Arnaud De Lie, dat gaf hij ook nadien toe. "Zwaar. Vijf weken na mijn val was het moeilijk om iets te doen. Maar ik ben terug aan het komen, dus dat is al een overwinning voor mij", zei hij bij Sporza.

De Lie zat in de finale nog in het peloton en kon eventueel nog meesprinten als alles weer samen kwam, maar daar dacht De Lie eigenlijk niet aan. "Sprinten was onmogelijk. Ik ben gewoon al blij om al in het peloton te zitten en de laatste 30 kilometer was gewoon pijn."

Goede finale van Lotto Dstny

De Lie had wel drie ploegmaats mee in de beslissende vlucht met Segaert, De Buyst en Campenaerts. Segaert kon als enige volgen doen Evenepoel nog eens aanviel, maar hij verloor in de sprint.

"Het is jammer voor Alec (Segaert, nvdr.) maar ik denk dat het een mooie prestatie van de ploeg is. Op 20 jaar al twee keer op het podium in het tijdrijden en op de weg, het is echt indrukwekkend. Het is een groot talent", sprak De Lie zijn bewondering uit voor zijn ploegmaat.