Na fameuze koppeltijdrit: Van Aert zegt zelfverzekerd 'er klaar voor te zijn', Lampaert noemt Remco hele grote kampioen

Ze vormden een erg mooi duo aan de leiding van de koers, Wout van Aert en Yves Lampaert. Zelfs voor zo'n straffe mannen bleek het een 'mission impossible' om met een aanval van ver tot de finish te gaan.

"Het was pittig in de heuvelzone en dan voelde ik me echt wel goed. We hebben geprobeerd om met de ploeg de rest onder druk te zetten en dat lukte echt wel goed. We hadden een bepaald overwicht. Dat was niet altijd in ons voordeel, want het gewicht kwam in de kopgroep op onze schouders te liggen", deed Van Aert deel 1 van het wedstrijdverhaal.

"Als we op een gegeven moment voor de aanval kiezen, heeft het geen nut om ons in te houden. We moesten met die twaalf eigenlijk minstens tot in de laatste ronde geraakt zijn, dan hadden we misschien een kansje. Yves Lampaert en ik hebben ons gesmeten", werd er op geen inspanning meer of minder gekeken.

VEELBELOVEND VOOR DE TOUR

Van Aert wist wel dat het nog een helse klus ging worden. "Als er twee ploegen vooraan vertegenwoordigd zijn, zijn er ook nog heel veel ploegen die achtervolgen." In elk geval doet deze prestatie wel het beste verhopen voor de Tour de France. "Ik ben er klaar voor", aldus een zelfverzekerde Van Aert.

Yves Lampaert heeft in het BK in eigen streek niet teleurgesteld. "Ik ben tevreden. Ik denk dat ik een hele goede koers heb gereden. Overal was ik attent mee. Ik ben heel content dat Remco de titel pakt en deze in de ploeg blijft. Dit was toch wel een héél zware koers."

PERFECTE OVERNAME EVENEPOEL

"In eerste instantie geloofde ik er samen met Wout van Aert wel in. Als je ziet welk peloton er achter ons rijdt, is het toch wel heel moeilijk om voorop te blijven", legt Lampaert zich neer bij het koersverloop. Nadien kon Evenepoel van hem overnemen. "Dat was perfect voor hem."

"Het ging misschien nog beter geweest zijn als we in de ontsnapping twee mannetjes meer mee hadden. We hadden gehoopt op een grotere schifting na de Kemmelberg. Uiteindelijk zaten we wel in een zetel. Evenepoel is een grote kampioen", eindigt de man die zo luid werd aangemoedigd met lof voor zijn ploegmaat.