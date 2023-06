🎥 Fred Wright pakt eerste profzege voor overleden ploegmaat Gino Mäder en krijgt daar tenenkrommende vraag over

Fred Wright (24) zoekt al enige tijd naar zijn eerste profoverwinning. Vorig jaar in de Tour eindige hij een keer als tweede, twee keer als derde en ook twee keer als vierde. Maar op het Brits kampioenschap was het nu wel prijs.

Op vijf kilometer van de streep ging Wright er vandoor en hij hield ook stand. Komende maand mag hij in Frankrijk met de Britse trui rondrijden.

FRED WRIGHT HAS DONE IT!!



What an unbelievable moment 😍🥹



Unbelievable, and emotional, in the winning stretch the new national champ pays tribute to his friend and teammate Gino Mäder ❤️



Chapeau @Fred_Wright0 👏#ForGino | #BritishCycling | #NatRoadChamps pic.twitter.com/pX6G0xLMBx