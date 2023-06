Tadej Pogacar voert weer nummer op in Slovenië, maar twijfelde toch: "We vroegen ons dat constant af"

Tadej Pogacar heeft bij zijn rentree meteen twee keer uitgehaald. Hij pakte zowel in het tijdrijden als op de weg de Sloveense titel.

Pogacar lag twee maanden in de lappenmand na zijn polsbreuk in Luik-Bastenaken-Luik. Maar de Sloveen wilde toch nog wat competitieritme opdoen voor de Tour en daar waren de Sloveense kampioenschappen perfect voor.

Net als in de tijdrit domineerde Pogacar weer. "Het team en ik besloten om het kaf meteen van het koren te scheiden en het peloton uit te dunnen. Het was behoorlijk selectief en alleen de WorldTour-renners bleven over. Maar toen ik aanviel, was het nog ver naar de finish."

Boost richting de Tour

Alleen Luka Mezgec van Jayco AlUla waagde het om Pogacar te volgen, waarna de twee de hele koers voorop bleven. Op het laatste klimmetje van de dag maakte Pogacar dan het verschil en reed hij van Mezgec weg.

"Luka en ik vroegen ons elke kilometer af of het verstandig was om met slechts twee door te rijden, maar we werkten goed samen. Uiteindelijk slaagden we erin om voorop te blijven. Ik ben heel blij met deze zege. Het is een mooie boost richting de Tour."