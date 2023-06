Laatste Belgische tourwinnaar ziet nog geen opvolger: "Dan gaat Evenepoel nooit van zijn leven de Tour winnen"

Zolang Remco Evenepoel niet aan de start staat van de Tour de France zal Lucien Van Impe vermoedelijk de laatste Belgische tourwinnaar blijven. Hij heeft zich nu uitgelaten over een aantal zaken.

Lucien Van Impe won in 1976 de Tour de France, ondertussen is hij 76 jaar en geniet hij van zijn pensioen. De vraag is en blijft: wanneer krijgt hij een opvolger?

Nog niet meteen, zo lijkt het. Van Impe zelf is alvast ook kritisch richting Remco Evenepoel - de man van wie we momenteel het meeste verwachten.

© photonews

"Als hij in deze ploeg blijft, dan gaat hij nooit van zijn leven de Tour de France winnen", is Van Impe duidelijk in Het Nieuwsblad.

Superteam nodig

"Tegenwoordig heb je een superteam nodig. En Remco zelf zal ook nog moeten verbeteren, maar kan dat nog op zijn 23e?"

"Een klasbak is hij ongetwijfeld, maar kan hij bergop de absolute toppers volgen? Ik vrees dat zo'n Pogacar hem op minuten zal rijden. Zeker als de Tour vordert."