Verlaat nog een sterkhouder Soudal Quick-Step? "Niet zeker of dit nog de juiste plek is"

Michael Morkov verlaat aan het einde van het seizoen mogelijk Soudal Quick-Step. Tijdens een gesprek met het Deense EkstraBladet twijfelde hij over zijn toekomst bij het team.

Soudal Quick-Step zit in een transitieperiode. Het team was altijd een team voor de klassiekers en de sprints, maar door de aanwezigheid van Remco Evenepoel zet het team ook in op de klassementen in grote ronden en wordt rond Evenepoel ook een kern uitgebouwd.

Zo lijkt het erop dat Fabio Jakobsen het team zal verlaten. Er zijn geruchten dat hij vanaf 2024 voor Team DSM-Firminich zal rijden. En ook zijn lead-out Michael Morkov verlaat mogelijk het team. Hij is einde contract, maar onderhandelt wel met Patrick Lefevere. Al heeft de Deen ook andere aanbiedingen op zak.

"De transitie die Soudal Quick-Step door Evenepoel aan het maken is, is niet meer dan normaal", vertelde Morkov aan het Deense EkstraBladet. "Maar als dit voor de sprintkern gevolgen heeft, weet ik niet zeker of dit nog de juiste plek is."

UNO-X?

"Ik denk dat ik nog een paar goede jaren in me heb", ging Morkov verder. "Voor volgend jaar heb ik nog geen contract en de Tour van 2023 is dus erg belangrijk voor mijn toekomst. Ik ben nog wel aan het onderhandelen met Lefevere, maar ook met andere ploegen. Ik kan bevestigen dat Uno-X een zeer interessante optie is."