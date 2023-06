Christoph Roodhooft spreekt zich er klaar en helder over uit of Mathieu van der Poel op revanche is belust

Mathieu van der Poel gaat voor zijn beste Tour ooit. Omdat hij op revanche is belust? Roodhooft maakt op dat vlak één en ander duidelijk.

De ploegmanager van Alpecin-Deceuninck blikt in de Vlaamse pers vooruit naar de Tour. Daarbij kan de vorige editie dan ook niet genegeerd worden. Die was een tegenvaller voor Van der Poel. "Vorig jaar was hij niet goed. En ik weet dat hij het op die manier ook niet meer leuk vond", staat in Het Laatste Nieuws te lezen.

CONDITIONEEL STERKER

"Nu start hij conditioneel sterker en zullen er wel betere resultaten volgen", houdt Roodhooft geen rekening met een tweede doemscenario. Alle vertrouwen dus in Mathieu van der Poel. "Hij zal het geen tweede keer laten gebeuren."

Roodhooft voegt er in Het Nieuwsblad wel aan toe dat hij niet denkt dat zijn kopman met grote revanchegevoelens aan de Grand Départ verschijnt.