Soudal Quick-Step richting Tour: Jakobsen denkt niet niveau Van Aert te halen, Alaphilippe voor droom die hij al beleefde

Soudal Quick-Step blikte als één van de eerste teams vooruit richting Tour. Jakobsen en Alaphilippe zijn de mannen die het daar voor de Belgische ploeg moeten doen.

Bij elke rappe man is het de vraag of die het puntenklassement in zijn achterhoofd heeft zitten. Dat lijkt bij Fabio Jakobsen niet het geval. "De groene trui is niet mijn hoofddoel", maakt de Nederlander duidelijk. "Ik denk niet dat ik hetzelfde niveau kan halen als de favorieten voor groen, zoals Wout van Aert en Mads Pedersen."

Wat zijn dan wel de ambities van de man die in de Baloise Belgium Tour nog twee keer naar winst spurtte. "Ik wil vooral een rit winnen, of zelfs meerdere ritten. Zonder de ploegmaats lukt het niet. In de sprints en in de bergen heb ik de jongens nodig."

GELE DROOM

"Het is een droom om tijdens de eerste twee dagen de gele trui te kunnen dragen", trekt Alaphilippe met een specifieke ambitie naar het eerste Tour-weekend. In 2019 had de Fransman tijdens het grootste gedeelte van de Tour de 'maillot jaune' aan. "Ik heb veel zin om te starten, de openingsrit staat dus hoog op mijn lijstje."

Alaphilippe heeft de eerste rit verkend. "Ik ken de openingsrit goed en ben gefocust. Ik heb goede benen nodig, maar het hele team is er klaar voor." Voor Alaphilippe betekent het dit jaar een terugkeer naar de Tour. Enige nare herinneringen laat Loulou achter zich. "Ik denk niet meer aan de editie van vorig jaar die ik aan mij moest laten voorbij gaan."