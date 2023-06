Johan Museeuw schat de kansen van Wout van Aert in op de gele trui in de Tour

Wout van Aert is net als vorig jaar een van de favorieten om de eerste gele trui te pakken. Johan Museeuw schat zijn kansen in.

In de openingstijdrit ging Yves Lampaert er nog met de eerste gele trui vandoor in de Tour, Wout van Aert werd toen tweede, maar nam een dag later toch de gele trui over van Lampaert. Hij zou hem uiteindelijk na rit 5 moeten afgeven aan Tadej Pogacar.

Met de Tourstart in het Baskenland behoort Van Aert weer tot de favorieten om de eerste gele trui te pakken. Daarbij moet hij wellicht wel afrekenen met onder meer Pogacar, Vingegaard en Van der Poel.

Bij La Dernière Heure schat Johan Museeuw de kansen van Van Aert in. "De eerste dagen in Baskenland zullen beslissend zijn voor de gele ambities van Wout van Aert. Als de klassementsrenners zich meteen mengen voor etappezeges wordt het moeilijk."