🎥 Meteen een valse start: de proloog van de Giro Donne valt letterlijk in het water

De openingsetappe van de Giro Donne is geannuleerd. De regen viel met bakken uit de lucht en daardoor kon de veiligheid van de rensters niet gegarandeerd worden. Zo is er na één dag nog geen leidster in Italië.

Op voorhand was er al heel wat te doen over de Giro Donne. Zou de koers doorgaan of niet. De Italiaanse wielerbond schoot te hulp en zo kon de grote ronde dus toch doorgaan. De 1e opdracht was een proloog in de straten van Chianciano in Toscane van 4,4 km. De proloog ging over lichtglooiende wegen.

De weergoden was de Giro Donne op de openingsdag slechtgezind, want het water viel tijdens enkele stevige buien met bakken uit de lucht. Zo stroomde het water van de trappen. Toch werd er tussendoor gekoerst, maar de wedstrijd moest enkele keren stopgezet worden.

#GiroDonne 🇮🇹



The stage has been paused again ❌@rubyr_g was out on course as the decision was made, just like @BakerGeorgia earlier on 🫤 pic.twitter.com/bAwJFkRJFk — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) June 30, 2023

Bij een zoveelste onderbreking nam de wedstrijd jury een drastische beslissing: de proloog werd definitief door het slechte weer gestaakt. Zo was er geen winnares en geen 1e leidster in deze Giro Donne. De snelste chrono van Letizia Paternoster telde dus niet mee.

Due to weather conditions we decided to apply the EWP and the stage is cancelled. See you tomorrow.@women_cpa @cpacycling #cpawomen #girodonne pic.twitter.com/go8lIcWty3 — Alessandra Cappellotto OLY (@AlexCappellotto) June 30, 2023

Voor de 1e rit in lijn volgt al meteen een stevige rit. Vanuit Bagno a Ripoli gaat het via een lange aanloop naar de Passo della Colla (9,9 km aan 5,8%). De finish ligt uiteindelijk na ruim 102 km in Marradi.