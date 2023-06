Mark Cavendish staat voor de Tour met een mogelijk record: de Brit spreekt zich uit over zijn kansen

Mark Cavendish begint zaterdag aan zijn laatste Tour de France. Het kan wel een voor de geschiedenisboeken zijn, want hij kan alleen recordhouder worden qua ritzeges betreft.

Momenteel heeft Mark Cavendish 34 ritzeges in de Tour de France. Dat zijn er evenveel als Eddy Merckx. 2023 is voor Cavendish de laatste kans om alleen recordhouder te worden.

Zelf is Cavendish eerlijk met zichzelf. "Eerlijk: ik weet het gewoon niet. Ik probeer het gewoon", vertelde hij aan Sporza. "Wie één rit wint, is gelukkig. Als ik er nog één win, zal dat nog meer zijn."

Druk zal volgens hem geen parten spelen. Als er al extra druk van buitenaf zou zijn, zal het weinig met hem doen. "Ik leg die me altijd zelf op", aldus Cavendish.

VERTROUWEN IN HET TEAM

"Het is de Tour, hè", ging de Brit verder. "Ik weet goed genoeg hoe lastig het is om hier te winnen. Ik moet bescheiden blijven en deze koers het respect geven dat de Tour verdient."

In zijn team heeft Cavendish alleszins vertrouwen. "In elke ploeg, een sprintersteam of niet, moet je je aanpassen. Astana heeft niet de traditie en dan heeft het tijd om het in te oefenen. Als team zijn we gegroeid. Het maakt niet uit of je wint. Als je verbeteringen ziet, is dat ook al een overwinning. En dat heb ik vaak vastgesteld. Ik ben dus tevreden", besloot hij.