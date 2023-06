VOORBESCHOUWING Tour de France: Pogacar of Vingegaard of loopt er nog een derde mee heen?

De strijd voor het geel lijkt er vooral een te worden tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Of kan iemand anders de twee nog verrassen?

Net zoals vorig jaar lijkt de strijd om het geel er een te worden tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Daarachter wordt vooral een strijd om derde plaats verwacht, op ruime afstand van de Sloveen en de Deen.

Ondanks zijn blessure en revalidatie krijgt Tadej Pogacar toch een klein streepje voor. De Sloveen moest verplicht wat 'rusten' en dat zou hem misschien wel van pas kunnen komen in tijdens zware Tour. En zijn team is gevoelig sterker geworden.

Zo wordt Adam Yates als tweede kopman uitgespeeld en kan UAE Team Emirates dat uitbuiten om Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma te laten werken. Maar de pols van de Sloveen blijft toch een klein vraagteken.

Is Jumbo-Visma wel sterk genoeg?

Jonas Vingegaard is dit jaar de enige kopman van Jumbo-Visma en heeft een erg sterk team rond zich, zeker met iemand zoals Wout van Aert. Vraag is alleen hoe goed zijn ploeg bergop zal zijn. Is Sepp Kuss hersteld van de Giro?

Vingegaard is al het hele jaar goed en was bijzonder dominant in de Dauphiné, waar niemand hem iets in de weg legde. Maar in Parijs-Nice moest hij het toch afleggen tegen Tadej Pogacar, al is dat ook weer vier maanden geleden.

Wie daagt de grote twee uit?

Voor plek drie ligt alles open. Maar wie toch een streepje voor heeft op de rest is Jai Hindley. De Australiër won de Giro in 2022 en werd in de voorbije Dauphiné vierde. Met slechts 22 kilometer tegen de klok ligt het parcours hem ook.

Adam Yates mag dan wel mede-kopman zijn bij UAE, Pogacar zal altijd een streepje voor hebben. Maar de Brit werd in de voorbije Dauphiné tweede en zou ook weleens lang kunnen meegaan met Pogacar en Vingegaard en zo op het podium belanden in Parijs.

Wie heel wat podiumervaring heeft, is Enric Mas. De Spanjaard werd al drie keer tweede in de Vuelta en vijfde in de Tour in 2021. Zijn Dauphiné was door diarree minder, maar de Spanjaard zal wel weer meestrijden voor de top vijf.

Ook David Gaudu zit in hetzelfde schuitje, hij reed een mindere Dauphiné na een hoogtestage. Maar dat deed de Franse hoop vorig jaar ook en toen werd hij toch vierde. Ook Ben O'Connor maakt kans op de top vijf, hoger wordt echter moeilijker voor de Australiër.

ONZE STERREN

**** Tadej Pogacar

*** Jonas Vingegaard, Jai Hindley

** Adam Yates, David Gaudu, Enric Mas

* Ben O'Conner, Romain Bardet, Mattias Skjelmose, Simon Yates