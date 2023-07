Greg Van Avermaet schat kansen van Wout van Aert en Mathieu van der Poel in op eerste gele trui in de Tour

Geen tiende en laatste Tour voor Greg Van Avermaet, hij werd thuisgelaten door zijn team AG2R-Citroën. Maar hij volgt alles toch op de voet.

De eerste etappe van deze Tour zou zeker iets geweest zijn voor Greg Van Avermaet in zijn topjaren. Maar net als bij Wout van Aert en Mathieu van der Poel is er twijfel of de laatste beklimming niet te zwaar is.

De Côte de Pike is met 2 kilometer aan 9,8% namelijk niet te onderschatten. Maar ook de snel opeenvolgende beklimmingen in de kilometer daarvoor kunnen hen parten spelen. Maar Van Avermaet ziet ook kansen.

"Het zijn natuurlijk geen pannenkoeken. En in zo’n eerste rit, waarin je nog veel jus in de benen hebt en kan compenseren met frisheid en kracht, lukt het misschien net iets vlotter", zegt hij bij HLN.

Finish op hun maat

Als Van der Poel en Van Aert onder meer Pogacar en Vingegaard kunnen volgen of de achterstand beperken, kunnen ze in de afdaling nog terugkomen. En dan is er nog de laatste kilometer die ook aan 5,4% gemiddeld oploopt.

"Niemand zo explosief als zij. Als ze daar aanzetten, moet de concurrentie plooien", stelt Van Avermaet nog.