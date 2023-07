Haalt Van Aert Parijs of niet? Sportief manager Zeeman geeft zijn mening over verlaten van de Tour door bevalling

Rijd Wout van Aert de Tour uit of niet? Nog voor hij van start is gegaan blijft de vraag maar spelen.

Niet door het WK dat twee weken na de Tour volgt, maar wel de mogelijke bevalling van zijn vrouw Sarah De Bie zou ervoor kunnen zorgen dat Van Aert vroegtijdig de Tour zal verlaten.

Mede daardoor zet Van Aert zijn zinnen op ritzeges en niet op de groene trui in deze Tour. Maar toch wordt er rekening mee gehouden, ook bij Jumbo-Visma, dat Van Aert Parijs niet haalt dit jaar.

"Wout wil de geboorte van zijn tweede kindje niet missen. That’s it. Als de natuur haar gang gaat, gebeurt dat normaal gesproken pas na de Tour. Als dat verandert, gaan we daarover in gesprek en kijken we hoe we het aanpakken. Wij begrijpen dat volkomen. Zeker", zegt sportief manager Merijn Zeeman bij Het Nieuwsblad.