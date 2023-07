Mathieu van der Poel doet onverwachte voorspelling voor eerste rit in de Tour

Mathieu van der Poel is een van de favorieten voor de eerste gele trui in de Tour. De Nederlander schat zijn kansen in.

De Côte de Pike (2 kilometer aan 9,8%) gemiddeld wordt de scherprechter in de eerste etappe van de Tour. Maar de laatste kilometer is aan zo'n 13% gemiddeld, vergelijkbaar met de Muur van Hoei. Daardoor twijfelt Mathieu van der Poel of hij onder meer Pogacar en Vingegaard wel zal kunnen volgen. "Het zal voor mij moeilijk worden om de echte punchers te volgen", zei Van der Poel bij HLN. Al ziet Van der Poel mogelijk een ander scenario. "Misschien dat Vingegaard en Pogacar zich nog niet bemoeien. Dat zou me straf lijken." Maar dan ziet Van der Poel nog genoeg concurrenten voor winst in Bilbao. "Ik denk aan Pinot, Gaudu, Skjelmose, Alaphilippe ook. Om hen te kunnen volgen, zal ik één van mijn beste dagen moeten hebben."