Voor ex-renner is de Tourwinnaar nu al bekend: "Geloof me maar, dit wordt het scenario"

Wie staat op 23 juli in Parijs met het geel om zijn schouders? Voor Jens Voigt is het nu al een uitgemaakte zaak.

De ex-renner ziet dan ook maar één man in het geel in Parijs "In mijn ogen is het volkomen duidelijk. Tadej Pogacar is de man, hij gaat deze Tour de France winnen. Hij is nog steeds boos en teleurgesteld over vorig jaar toen hij verloor van Vingegaard. Nu is hij terug. Hij is de man", zegt hij bij Eurosport.

Voigt is zeker van zijn stuk, ondanks dat Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik door een valpartij zijn pols brak. Maar dat is volgens Voigt zelfs een voordeel. "De rust door die revalidatie heeft hem goed gedaan. Hij komt helemaal uitgerust aan de start. Hij heeft verse benen en is hongerig."

Ploeg niet van belang

Zowel Jumbo-Visma als UAE Team Emirates komen met een sterke ploeg aan de start, die van Vingegaard wordt iets sterker beoordeeld. Maar dat maakt volgens Voigt eigenlijk niet zo veel uit.

"Het wordt uiteindelijk toch wel een man tegen man gevecht. Als je op een berg de leider niet kan volgen wordt je tweede. Vingegaard wint met nog geen 50 ploeggenoten van Pogacar. Geloof me maar, dit wordt het scenario."