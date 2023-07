Zeeman legt uit waarom Vingegaard niet wilde overnemen van Pogacar en feliciteert ook Wout van Aert

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard waren even alleen weg, maar de Deen werkte niet. Sportief Merijn Zeeman legt uit waarom.

Op de Côte de Pike kwamen Pogacar en Vingegaard even alleen te zitten met de Fransman Lafay. Pogacar had wel zin om door te rijden, Vingegaard schudde duidelijk neen toen de Sloveen hem vroeg om over te nemen.

"Als je met hem meerijdt, dan ga je doorrijden met iemand die je daarna klopt in de sprint. Grischa (Niermann, nvdr.) communiceerde duidelijk dat Wout erachter zat, dus dat Jonas in het wiel moest blijven en Wout terug moest laten komen. De broers Yates waren toen echter net weg", verklaart Zeeman de tacktiek bij In de Leiderstrui.

Felicitaties voor Van Aert

Jumbo-Visma probeerde de broers Yates wel nog terug te halen, maar Kuss en Kelderman kregen het gat op de twee niet meer dicht. Zeeman feliciteerde Wout van Aert wel met zijn knappe prestatie.

"We zijn er zeker voor gegaan, zeker ook omdat Wout de beste verdediging was voor bonificatiesecondes tegenover Jonas. Ontzettend knap dat hij in die groep zit, met verder alleen maar klimmers. Grote chapeau voor hem."