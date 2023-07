Bakelants mist Evenepoel enorm in de Tour en zegt wat geslaagd debuut kon zijn: "Remco gaat dat moeten loslaten"

Jan Bakelants was één van de grote pleitbezorgers om Remco Evenepoel in de Tour te krijgen. Nu Evenepoel niet meedoet, mist Bakelants hem daar wel echt.

"Ik blijf het jammer vinden", kan Bakelants zijn teleurstelling hieromtrent niet verbergen in Vive le Vélo. "Ik had hem zo graag in de Tour gehad. Als je hem vorige week weer hebt bezig gezien, dat was om duimen en vingers van af te likken."

"Ik heb in mijn carrière veel straffe dingen gezien. Op het einde ervan kon ik nog even met Pogacar en Remco rijden. Als Remco in zijn dag is, is dat een streling voor het oog. In San Sebastian rijdt hij Simon Yates klink uit het wiel, puur op tempo", gaat het relaas verder. En dan wetende dat diezelfde Simon Yates in Bilbao bijna geel pakte.

© photonews

Is de afwezigheid van Remco dan een gemis? "Natuurlijk missen we hem in de Tour. We missen hem overal, dat is het probleem. Hij kan ook niet overal zijn. Remco gaat dat wat moeten loslaten om perfect voorbereid aan de start te staan. De perfecte voorbereiding bestaat niet. Je moet gewoon overtuigd zijn van je eigen kunnen."

Bakelants haalt een recent voorbeeld aan. "Kijk maar naar de BK-wegrit, nadat hij op het BK tijdrijden toch vrij zwaar gevallen was." Evenepoel gaat ook enkel naar de Vuelta als hij in topvorm is. "Dat versta ik beter, daar ben je titelverdediger. Als hij hier zesde was geëindigd en een rit had gewonnen, had ik dat een heel geslaagd debuut gevonden."