De topfavoriet wil er geen zijn, wat nu? "Van Aert favoriet voor ritzege en kan groen winnen als hij beetje zijn best doet"

Inmiddels is het een klein jaar geleden: Wout van Aert die het groen veroverde in Parijs. Ritzeges, daar is het hem om te doen in de Tour van 2023. Veel meer dan om de groene trui.

In De Avondetappe schoof zaterdag Marcel Kittel mee aan tafel om dat te bespreken. "Het probleem is dat we een topfavoriet hebben die geen topfavoriet wil zijn. Van Aert is normaal diegene die groen ging halen. Het is niet zeker of hij de Tour uitfietst en hij heeft aangegeven dat hij niet voor groen wil gaan."

PHILIPSEN NUMMER 2 IN PIKORDE

"Het is nu de vraag wie dan wel de groene trui kan winnen? Heel veel andere sprinters komen dan in aanmerking, zoals Jakobsen, Groenewegen, Ewan en Philipsen. In de pikorde is Philipsen de nummer 2, achter Van Aert", is de Duitser van mening. "Je hebt dan ook nog Pedersen en Girmay. Die kunnen allemaal iets doen."

Afwachten wat de tussensprints opleveren. En gaat het uiteindelijk toch niet nog voor Van Aert zijn? "Tjah, als hij daar zelf niet van overtuigd is... Het is moeilijk om van tevoren in te schatten." Boogerd ziet het wel nog gebeuren. "Als hij een klein beetje zijn best doet, kan hij nog altijd groen winnen. Ook al maakt hij er niet echt een doel van."

IN HET GROEN NAAR HUIS KAN OOK

Wat met de piste van een vroegtijdige opgave? "Van wat ik begrepen heb, is zijn vrouw uitgerekend voor na de Tour. Als je dan toch naar huis moet omdat je kind geboren wordt, dan maar beter in de groene trui." Sowieso komt er volgens Boogerd succes aan voor Van Aert. Misschien al in de rit 2. "Voor mij is hij de grootste favoriet voor de ritzege."