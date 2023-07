Dé verklaring voor die plotse wending? Bij Jumbo-Visma wijzen ze met de vinger naar de motoren

Ze deden er alles aan bij Jumbo-Visma, zeker Tiesj Benoot gaf zich volop. Lag het aan de motoren dat de broers Yates ineens de piste uit waren?

Nadat het groepje met Pogacar en Vingegaard aandikte, leken de sterren goed te staan voor een sprintzege van Wout van Aert. Plots waren Adam en Simon Yates echter met zijn tweetjes weg en zij reden op korte tijd een grote kloof bij mekaar.

Ik hoor van renners dat motoren een rol hebben gespeeld

"Dit is geen verwijt naar de Yates-broers, maar ik hoor van mijn renners dat ook de motoren een rol hebben gespeeld", haalt Arthur van Dongen, ploegleider bij Jumbo-Visma, bij Het Laatste Nieuws een externe factor aan. "Dat is niet de eerste keer in de koers."

Volgens de Nederlandse wielerformatie reed een motor te kort voor de twee leiders uit. "Het scheelt wel als een motor tien meter voor je rijdt of niet. Dat is helaas te veel het geval."