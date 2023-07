Maakte zijn ploeg een uiterst opmerkelijke tactische keuze? "Misschien heeft Wout van Aert een wenk gegeven"

Wout van Aert had natuurlijk liever zelf de eerste Tourrit kunnen winnen. Maar heeft Jumbo-Visma geen tactische keuze gemaakt die op het eerste zicht heel opmerkelijk zou lijken, met het oog op het algemeen klassement?

Jan Bakelants vroeg het zich af tijdens de eerste Vive le Vélo van de Tour de France 2023. "We kunnen ons bijna de vraag stellen of ze bij Jumbo-Visma hebben besloten om die twee voorop te laten rijden", bespreekt de ex-renner de attitude van de Nederlandse ploeg in de achtervolging op de broers Yates.

"Misschien heeft Wout een wenk gegeven dat het toch niet zo goed ging. De aankomst was veel lastiger dan het op het profiel leek. Als ze zouden sprinten voor de overwinning, kon Pogacar al tien seconden uitlopen en dat wil je ook niet", merkt Bakie op. "Of het nu gewild was of niet: de ontknoping is voor Jumbo-Visma niet zo slecht geëindigd."

© photonews

Wat kan Van Aert nu concluderen uit deze uitkomst? "Wout kan heel tevreden zijn met de conditie, alleen is het zo dat het iets te zwaar uitviel. Hij is zo in het rood moeten gaan om boven te komen op de Pike dat zijn sprint afgebot was."

De slotklim werd vergeleken met de Muur van Hoei, steeds doorslaggevend in de Waalse Pijl. "Als Wout morgen zevende eindigt in de Waalse Pijl vind ik dat voor een renner van zijn gewichtsklasse ook een enorme prestatie, maar het is nog altijd niet winnen."