Zo hard kan de Tour zijn: Mas na start in eigen land en ex-Girowinnaar Carapaz al naar huis met deze ernstige breuken

De Tour kan bikkelhard zijn. Met Richard Carapaz en Enric Mas hebben twee grote namen al breuken opgelopen als gevolg van een valpartij. Voor hen is het reeds voorbij.

Veel valpartijen waren er in de openingsetappe niet, maar voor deze twee mannen liep het toch mis in de afdaling van de Côte de Vivero. Voor Enric Mas was het onmiddellijk voorbij. De Spanjaard staarde ontnuchterend voor zich uit, goed beseffend dat opgeven de enige optie was en al het voorbereidende werk voor niets was geweest.

En dat na een Grand Départ in zijn thuisland. Inmiddels is gebleken dat de kopman van Movistar zijn rechterschouderblad heeft gebroken. Desondanks heeft de klimmer in het ziekenhuis toch weer zijn goede humeur gevonden om met deze opdoffer om te gaan. Dat op zich is al knap.

Het is ook einde Tour voor Carapaz, al kroop de Ecuadoriaan van EF na veel twijfelen toch weer op de fiets. De voormalige Girowinnaar zuchtte wel van de pijn en de bloedsporen aan zijn knie maakten ook duidelijk dat hij tegen de grond was gegaan. De check-up na de aankomst wees op een breuk in de linkerknieschijf.