Eddy Planckaert over Wout van Aert: "Dat frustreert voor de rest van je leven"

Eddy Planckaert had voor de Tour al zijn mening gegeven over Wout van Aert en Jumbo-Visma. Hij is er nog altijd van overtuigd dat Van Aert weg moet bij de Nederlandse ploeg.

Eddy Planckaert zei vorig jaar al dat Wout van Aert te veel moeite doet bij Jumbo-Visma. De groene trui van 1988 vond dat Van Aert toen minstens zes ritten had kunnen winnen in plaats van drie. En na wat er zondag gebeurde is Planckaert nog meer overtuigd van zijn mening. "Het is belachelijk. Als ik Van Aert was, ik had Vingegaard na afloop bij de keel gegrepen, ik meen het. Ik was zo kwaad geweest", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Palmares Planckaert verwijst ook naar de Tour van vorig jaar, waarin Van Aert zich de ziel uit het lijf reed voor de eindzege van Vingegaard, die nu niets voor Van Aert deed. Hij moet volgens Planckaert dan ook naar een andere ploeg. Naar een ploeg waar hij renners in zijn dienst heeft in die heuveletappes zoals zondag. Maar Planckaert weet ook dat Van Aert nog lang vastligt bij Jumbo-Visma (tot eind 2026) en hij er goed zijn geld verdient. Maar Planckaert verwijst ook naar het feit dat hij vier jaar met Eric Vanderaerden samen reed in de ploeg en hij daardoor serieus moest inboeten wat zijn palmares betreft. "Dat frustreert voor de rest van je leven."