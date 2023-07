Merijn Zeeman begrijpt frustratie van Wout van Aert, maar werpt ander licht op beelden met de auto

Ook de ploegleiding van Jumbo-Visma heeft nog eens gereageerd op de hele discussie over de rol van Jonas Vingegaard. Al begrijpen ze ook de frustratie van Van Aert.

Sportief manager Merijn Zeeman was duidelijk aan de start van de derde etappe. De frustratie bij Wout van Aert blijft niet hangen. "Hoe de sfeer in de ploeg is? (Lachend) Heel slecht… Neen, ernstig. De sfeer is hartstikke goed", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Zeeman benadrukt ook dat Vingegaard ook had kunnen doorrijden met Pogacar in de afdaling van de Jaizkibel. Maar dat deed hij niet om Van Aert de kans te geven om de etappe nog te kunnen winnen.

Dat Van Aert boos was, begrijpt Zeeman ook. Van Aert had al meer willen winnen dit jaar en dan was zondag dan ook een mooie kans. "Maar dat is niet in een verwijtende vorm of boos zijn op iemand. Het is vooral boos zijn op de situatie."

Dopingcontrole Kelderman

Dat Van Aert boos en alleen in een auto leek te stappen wilde Zeeman ook nog verduidelijken. Dat zijn volgens hem mooie beelden voor de Netflix-serie, maar de realiteit is toch anders. Wilco Kelderman moest namelijk naar de dopingcontrole en was Van Aert al helemaal fris en gewassen.

"Uiteindelijk was hij 45 minuten eerder in het hotel. Om alle speculaties te voorkomen had hij beter in de bus kunnen blijven. Nu zijn die beelden koren op de molen van mensen die denken dat er iets speelt, maar dat was absoluut niet aan de orde."