Victor Lafay doorbreekt de vloek voor Cofidis in de Tour en dankt Jumbo-Visma na ritzege

De Fransman Victor Lafay trok zich allemaal niets aan van de commotie. De Fransman doorbrak ook de vloek voor zijn ploeg Cofidis in de Tour.

Victor Lafay hield zich afzijdig in de afdaling van de Jaizkibel en wachtte tot de laatste kilometer om zijn aanval te plaatsen. "Jumbo-Visma had al veel werk gedaan en ik zag dat Wout niet zelf wilde rijden. Daar kon in van profiteren."

"Ik wist dat er aangevallen zou worden op dat korte stukje omhoog. Ik wilde juist wachten en in de laatste kilometer zou mijn moment komen. Ik zette mezelf in een aeropositie, telde af en tot mijn verbazing won ik. Het is fantastisch."

Voor de tweede dag op rij zat Lafay mee in de kopgroep. "Ik had het eigenlijk een beetje lastig op de slotklim, want ik zat daar echt op mijn limiet. Daarna dacht ik, laat ik een tactisch plan maken voor de slotfase. Maar dat doe ik normaal nooit."

Lafay zorgde ook voor de eerste zege van Cofidis sinds de Tour van 2008. Toen won de ploeg twee etappes met Samuel Dumoulin en Sylvain Chavanel.