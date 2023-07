Alles lijkt bij Jumbo-Visma weer uitgeklaard: "Je mag in de Tour niets laten sluimeren"

Bij Jumbo-Visma moest er na de 2e rit het een en ander uitgeklaard worden. Marc Sergeant denkt dat dat gebeurd is. Hij had de indruk dat de frustraties bij de start van rit 3 weg waren.

De 2e rit in de Tour zorgde voor wat frustraties bij Jumbo-Visma. Wout Van Aert zat in een kansrijke positie om te winnen, maar Jumbo-Visma kon het numerieke overwicht niet uitbuiten en Victor Lafay profiteerde. Achteraf werd er geopperd dat Jonas Vingegaard beter ook voor Van Aert had gereden.

Van Aert was zichtbaar gefrustreerd en reageerde pas een dag later bij de start van de 3e rit. Daar zei hij dat hij vooral over het resultaat gefrustreerd was en dat Vingegaard niet de schuldige was.

Marc Sergeant liet in Het Nieuwsblad optekenen dat de frustraties bij Van Aert bij dat interview al weg waren. "Bij Jumbo-Visma hebben ze de situatie goed gemanaged en hebben ze volgens mij 's avonds iedereen bij elkaar gezet, om alle frustraties en ergernissen op tafel te krijgen", aldus Sergeant.

Voor Sergeant is dat een goede zaak: "In een Tour van 3 weken mag je niets laten sluimeren, want de situatie tussen Van Aert en Vingegaard komt in de een of andere gedaante nog terug. Uit de lichaamstaal van Van Aert leid ik af dat de situatie is uitgepraat en dat de ploeg beseft dat je Van Aert niet enkel voor het algemeen klassement meeneemt."