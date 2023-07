Debutant Jordi Meeus wordt 7e in zijn 1e massasprint en ziet nog verbeterpunten

Voor Jordi Meeus zit de 1e massasprint in de Tour erop. Hij werd 7e in Bayonne en was tevreden over het resultaat. Al zag hij ook nog wat verbeterpunten.

BORA-hansgrohe verraste voor de Tour de France met zijn selectie. Niet Sam Bennett, maar Jordi Meeus moest als spurter naar de Tour mee. Zo stond de jonge Belg voor zijn debuut in de Tour. In Bayonne mocht Meeus voor het eerst in de Tour zijn snelle benen tonen. Achter Jasper Philipsen en co plaatste hij zich naar een 7e plaats. "We mogen niet klagen", liet Meeus na de rit via zijn ploeg weten. "Met dit resultaat ben ik niet teleurgesteld, maar ik ben er ook niet heel blij mee." Meeus zag ook nog wat verbeterpunten voor de verdere massasprints. "Het was geen slechte dag voor ons en op 20 km van de streep zaten we goed gepositioneerd, maar we moeten de lead-out aan het einde nog wat finetunen", aldus Meeus.