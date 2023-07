Mark Cavendish jaagt op een recordzege in de Tour, maar analisten wijzen op de gebreken

Mark Cavendish jaagt in deze Tour op een 35e ritzege. Dat zou een absoluut record zijn. Momenteel deelt hij dat record nog met Eddy Merckx. In de 1e massasprint eindigde de Brit 6e, maar deed hij nooit om de zege mee.

Tijdens de 1e massaspurt in de Tour de France was het zoeken naar Mark Cavendish. Uiteindelijk plaatste hij zich naar een 6e plaats, maar voor de ritzege deed hij nooit mee. "Een 6e plaats is niet slecht", stelde Jan Bakelants bij Vive le Vélo. "Maar iedereen kan in de luwte die plaats behalen. Om te winnen, moet je naar voren worden gebracht."

Er moet dus een sprintvoorbereiding zijn en dat is volgens Bakelants nu net het probleem. "In de hele sprintvoorbereiding hoefden we het niet over Astana of Cavendish te hebben. Ze kunnen het gewoon niet. Het zit niet in hun DNA", was hij streng.

"Het viel me op dat Cees Bol daar wel was, maar hij twijfelde en zo werd Cavendish niet goed in positie bracht", pikte Roxane Knetemann in. "Daarom moest de Brit het uiteindelijk zelf doen. Er zijn veel fouten gemaakt bij Astana, maar normaal gesproken kan Bol een goede lead-out verzorgen."