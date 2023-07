Mathieu van der Poel gestraft in de Tour voor ellebogenwerk in de finale

Mathieu van der Poel is in de 4e rit door de wedstrijdjury gedeclasseerd. In de sprintvoorbereiding gebruikte hij te veel zijn ellebogen om zich een weg naar voren te brengen. Jasper Philipsen blijft de winnaar van de rit.

De sprintvoorbereiding tijdens de 4e rit was hectisch. Er waren verschillende valpartijen en er werd geduwd en getrokken. Ook Mathieu van der Poel mengde zich in de voorbereiding. Daarbij probeerde van der Poel zich een weg naar voren te rijden, maar daarbij gebruikte hij ook zijn ellebogen om voorbij Biniam Girmay te geraken. De jury bekeek na de rit de beelden en oordeelde dat van der Poel te veel zijn ellebogen had gebruikt. Zo werd de Nederlander gedeclasseerd en naar de laatste plaats van de spurtersgroep (plaats 22). Ook kreeg hij een boete van 500 Zwitserse frank (511 euro) en 13 strafpunten in het puntenklassement. Ook Phil Bauhaus werd bestraft. Op 1,8 km van de streep hinderde hij een renner. Bauhaus werd 3e en mag die plaats behouden, maar ook hij kreeg een boete van 500 Zwitserse frank. Ook kreeg hij 50 strafpunten in het puntenklassement en 30 seconden straftijd in het algemeen klassement.