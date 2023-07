Opnieuw een ereplaats voor Alpecin-Deceuninck in de Ronde van Oostenrijk, de zege is opnieuw voor Jhonatan Narvaez

Jhonatan Narvaez heeft opnieuw in de Ronde van Oostenrijk gezegevierd. Zo verstevigde hij zijn leidersplaats. Jason Osborne werd 4e en zorgde zo voor een nieuwe ereplaats voor Alpecin-Deceuninck in Oostenrijk.

Tijdens rit 1 en rit 2 waren er al een 4e en 2e plaats voor Gianni Vermeersch in de Ronde van Oostenrijk. Zo greep Alpecin-Deceuninck telkens net naast de zege.

De aankomst van 3e rit was voor Vermeersch iets te zwaar en daardoor geen nieuwe ereplaats voor hem. Op de steile slothelling in St. Johann Alpendorf was Jhonatan Narvaez de sterkste en zo pakte hij zijn 2e ritzege op rij in Oostenrijk. Zo verstevigde de renner van INEOS Grenadiers zijn leidersplaats.

Voor de 3e rit stond er geen Belg in de top 10. Wel was er een ereplaats voor Jason Osborne van Alpecin-Deceuninck. Hij werd 4e. In de achtergrond reed Floris De Tier van Bingoal als 12e over de streep.