Christoph Roodhooft toch niet helemaal tevreden na twee zeges van Philipsen: "Als we eerlijk zijn"

De Tour van Alpecin-Deceuninck is niet beter kunnen beginnen met twee etappezeges. Maar toch liep niet alles perfect voor de ploeg.

Na twee etappes voor de sprinters heeft Alpecin-Deceuninck twee op twee gescoord met Jasper Philipsen. Maar ploegleider Christoph Roodhooft was toch niet helemaal tevreden achteraf. Hij ziet nog punten van verbetering.

Zo was Alpecin-Deceuninck nergens bij het ingaan van de laatste 4 kilometer, bij het binnenrijden van Nogaro. Uiteindelijk liep het toch allemaal goed af, dankzij een fenomenale Mathieu van der Poel.

"Het loopt goed af en dan is het positieve: als je toch succesvol bent als het minder loopt, dan is er waarschijnlijk nog iets anders te halen", zegt Roodhooft bij Sporza. Maar we moeten eerlijk zijn dat we op een formidabele Mathieu van der Poel moesten rekenen. We waren zeker niet gebuisd, maar we hadden de boot even gemist."