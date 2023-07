'Jasper Philipsen krijgt meteen een stevige beloning van Alpecin-Deceuninck voor ritzeges in de Tour'

Jasper Philipsen pakte dinsdag al zijn vierde ritzege in zijn carrière in de Tour. En dat zou hem een mooie beloning opleveren.

Voor het tweede jaar op rij heeft Jasper Philipsen nu twee etappes gewonnen in de Tour. En hij won nu de laatste vier sprints in de Tour. Een indrukwekkende reeks die nu ook een beloning zou opleveren.

Volgens Het Laatste Nieuws zouden Philipsen en Alpecin-Deceuninck een akkoord hebben over een contractverlenging. Philipsen ligt nu nog vast tot eind 2024 bij de Belgische ploeg van de broers Roodhooft.

Sprinttrein ligt ook nog lang vast

Philipsen is dit jaar al goed voor 8 zeges en zorgt daarmee voor 42% van de zeges van de ploeg dit jaar. Philipsen zette dit jaar ook een grote stap in het klassieke werk met een overwinning in de Classic Brugge-De Panne en een tweede plaats in Parijs-Roubaix.

Ook een groot deel van de sprinttrein van Philipsen ligt nog minstens tot eind 2025 vast. Mathieu van der Poel en Jonas Rickaert liggen tot dan vast, Ramon Sinkeldam heeft ook nog een contract tot eind 2024.