Tiesj Benoot ziet plannetje van Jumbo-Visma perfect uitkomen én is verbaasd over Tadej Pogacar

Tiesj Benoot zat mee in de ontsnapping en probeerde zijn kopman Jonas Vingegaard nog bij te staan, maar dat lukte net niet. Toch zijn hij en Jumbo-Visma de grote winnaars van de dag.

Jumbo-Visma heeft de eerste Pyreneeënrit in de Tour stevig naar zijn hand gezet. Het stuurde Wout van Aert, Tiesj Benoot en Christophe Laporte mee in de ontsnapping. Uiteindelijk maakte kopman Jonas Vingegaard het helemaal af.

Veel kon Tiesj Benoot echter niet doen voor de Deen, want op de Col de Marie Blanque stoomde Vingegaard hem voorbij. "Ons plan was om mee te zijn en we waren ook met drie mee. We hebben UAE goed onder druk kunnen zetten, zeker omdat Jai Hindley mee was", zei Benoot bij Sporza.

"Dat was misschien minder ideaal voor ons. Maar ze hebben er vol achter gereden." Vingegaard kon bijna een minuut nemen, in het klassement heeft hij nu 53 seconden voorsprong op Pogacar.

Eerste opportuniteit meteen gepakt

"We wisten dat vandaag een eerste opportuniteit was met een vlakke start en daarna moeilijk te controleren. We weten dat Jonas bergop bij de beste renners is." Benoot was wel wat verrast dat Pogacar Vingegaard niet kon volgen.

"Ja misschien wel, zeker omdat vandaag hem iets beter ligt met die korte, steile hellingen, zeker die laatste. Maar goed, de Tour is nog lang", besloot Benoot nog.