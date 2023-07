Lefevere heeft glasheldere boodschap over Evenepoel voor INEOS: "Dan zou ik drie appartementen hebben in Monaco"

Het is geen geheim dat de constante interesse van INEOS in Remco Evenepoel voor Patrick Lefevere een doorn in het oog is. De CEO van Soudal Quick-Step had er tijdens de Tour de France een zeer open gesprek over.

In de podcast van RadioCycling zet Lefevere nog eens de puntjes op de i. "Ik kan geruchten niet stoppen. Ik ken radio peloton. Ze waren destijds te laat bij INEOS en het is niet eerlijk om achter iemand aan te gaan, wetende dat hij onder contract ligt 2026. En om dan achter de rug om meetings met hem te hebben." Gebeurt dat? "Dat is wat radio peloton zegt, maar Remco ontkent dat. Na Luik-Bastenaken-Luik zei hij: dit is mijn familie, dit is waar ik thuis hoor, dit is waar ik wil blijven. Ik denk niet dat het een peptalk was." Lefevere vertrouwt er dus op dat hij Evenepoel niet kwijtspeelt. "Onder de UCI-regels kun je geen renner laten tekenen die onder contract ligt." GEEN CONTACT MET INEOS Heeft Lefevere met de mensen van INEOS gesproken? "Waar is Brailsford? Hij komt nooit naar de koers. Waarom zou ik met hem spreken? Ik heb geen probleem met hem, maar ze moeten stoppen met achter Remco aan te zitten. Rod Ellingworth zegt nooit goeiedag tegen mij, ik ken hem niet. Ik zeg goeiedag tegen iedereen." In andere sporten mag het wel om sporters die elders onder contract liggen weg te plukken. "Als dit toegestaan zou zijn, zou ik een rijk man zijn. Kijk naar mijn teams in de jaren 2000 en hoeveel renners kampioenen geworden zijn. Als ik voor hun overstap betaald zou zijn, dan zou ik drie appartementen in Monaco hebben."