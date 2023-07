Deze keer laat hij de grapjes achterwege: Tadej Pogacar spreekt zijn bewondering voor Wout van Aert uit

In de eerste paar etappes van de Tour dreef Tadej Pogacar nog wat de spot met Wout van Aert, maar de Sloveen was na de zesde rit vooral onder de indruk van de Belg. Dat maakte hij duidelijk op de persconferentie achteraf.

Na de tweede rit imiteerde Pogacar nog Van Aert door aan zijn ploegmaat Adam Yates te tonen hoe Van Aert woest zijn drinkbus op de grond gooide en de Sloveen noemde Van Aert ook "een kind."

Na de eerste sprintzege van Jasper Philipsen kwam Pogacar ook kijken naar de beelden van Philipsen die mogelijk van zijn lijn afweek en Van Aert zo hinderde. Pogacar zei daarover tegen Philipsen dat "Van Aert de benen niet meer had."

Ongeloofelijke Van Aert

Maar na de zesde rit was het plots ernstig. Pogacar was onder de indruk van Van Aert. "Tegen Wout was niks te beginnen op een dag als deze. Als de geneutraliseerde start wordt opgeheven rijdt hij zo snel als de rode wagen. Ongelooflijk", citeert HLN Pogacar.

"Toen ik merkte dat hij in de ontsnapping zat, wist ik dat het snoeihard zou gaan op de Tourmalet en dat we hem op de laatste klim weer zouden tegenkomen. Daarom heb ik mij de hele tijd op het wiel van Jonas gefocust."